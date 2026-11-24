Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Mümine Kılıç, 7 gün sonra ormanlık alanda sağ bulundu.

İlk müdahalesinin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, hayatta kalmak için çam ağaçlarının dibinde yattığını ve nemli toprak yediğini anlattı.

Erdemli ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Sinap Mahallesi sınırlarında bulunan Küçükfındık Yaylası'nda 18 Kasım'da kaybolan Kılıç'ı bulmak için yürütülen arama çalışmaları 7'nci gününde sonuç verdi.

Ailenin ihbarı üzerine AFAD koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlarca yürütülen arama çalışmalarının 7. gününde kayıp Mümine Kılıç, evinden yaklaşık 6-7 kilometre aşağıdaki ormanlık alanda sağ salim bulundu.

Oldukça bitkin halde bulunan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadının, UMKE ekiplerine ilk sözleri "Su istiyorum su" oldu.

Mümine Kılıç, daha sonra bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Dal kesmek için ormana gitti, 7 gün sonra kurtarıldı.

NEMLİ TOPRAK YİYEREK HAYATA TUTUNMUŞ

Tedavi altına alındığı hastanede yakınlarının verdiği yemeği yiyip su içen Mümine Kılıç, nasıl kaybolduğunu ve 7 gün boyunca nasıl hayatta kaldığını anlattı.

Dağlarda oğlakları ve kuzuları bulunduğunu, onlara dal kesmek için ormanlık alana girdiğini söyleyen Kılıç, "Dönemedim, yolu aradım ama bulamadım. Tansiyonum çıkınca biraz beynim dönüyor. Dağlardaydım hep, çamların dibinde yattım. Soğukta kıyafetlerimle kaldım ne yapabilirim? Bir şey yemedim, susuz dayanamadım ağzım kurudu. Oradan sucular geçti ama beni tanıyamadılar. Çocuklar 'bir damla su dedim' hiç vermediler" dedi.

Düşme sonucu sol gözü moraran yaşlı kadın, bu süreçte iki-üç sefer düştüğünü belirterek, "Bir de jandarmaların yanına çıkacağım diye düştüm, boşluğa bastım habersiz. Yokuş aşağıya düştüm. Bir çocuk buldu beni. Allah kendilerinden razı olsun. Eğer çocuk olmasaydı aşağıya düşecektim. Ağzım kurudu nemli toprak yedim, konuşamaz oldum. Nemli toprak ancak ağzımı nemlendiriyor. Ağzım kuruyordu susuzluktan. İki sefer kendimi dereye attım, dereden su içtim" dedi.

Yaşlı kadının yeğeni Tansu Ayaz ise, "Hayvanı var, evinin orada. Küçük olunca onlara dal getirmeye gitmiş. Onda da yolunu bulamamış, kaybolmuş. Bulurum diye yürümüş, yürümüş ama bulamamış. Köpeği vardı yanında. Köpeği de belli bir süre sonra o da kaybolmuş. Köpeği eve gelmiş. Köpek eve gelince zaten anladık biz yaşadığını. Sonra köpeğe çip falan taktılar. Yine bulamadık. Bugün 7. gün. Haber geldi 'bulundu' diye. Erdemli Belediyesine teşekkür ediyoruz. Onun personelleri bulmuş. Sağlık durumu iyi şu an, çok şükür" dedi.