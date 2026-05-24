Ortadoğu zirvesi. Erdoğan, Trump ve Körfez liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , ABD Başkanı Donald Trump ve birçok mevkidaşıyla telekonferans yoluyla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmeye, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al-i Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile ABD Başkanlık Kabinesi üyeleri de katıldı.

Erdoğan İran eksenli Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye 'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini savunduğunu, İran'la diplomatik sürecin ABD Başkanı Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduğunu, varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin ederek bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını vurguladı.