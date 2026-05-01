Ortakların kanlı kavgası: Sapanca'da bungalov işletmecisi öldürüldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iş ortağı tarafından silahla vurulan adam yaşamını yitirdi.

Olay, sabaha karşı Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. Z.M. ile bungalov kiralama işi yaptığı ortağı Aykut Saban arasında tartışma çıktı.

SİLAHLA VURULDU, YAŞAMINI YİTİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.M., ruhsatsız tabanca ile Saban'ı göğsünden vurdu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Aykut Saban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Saban'ın cansız bedeni Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından da otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Aykut Saban'ın cenazesi bugün Yazlık Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.

Şüpheli Z.M., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.