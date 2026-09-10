Ortaköy’de havaya ateş açtı, polis üzerine atlayarak yakaladı

İstanbul Ortaköy’de sokakta yürürken havaya ateş açtığı belirlenen Oktay A. (26), polis ekiplerinin çalışması sonucu motosiklet üzerinde yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Oktay A., yanında bulunan silahla havaya ateş açtı.

Silah sesleri üzerine çevredekiler panikle kaçışırken, şüpheli yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken, herhangi bir yere kurşun isabet etmediği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 1 boş kovan bulundu.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Oktay A.’yı Rasim O. S. (26) ile birlikte motosiklet üzerinde tespit etti. Polis ekipleri üzerine atlayarak Oktay A.’yı yakaladı.

Oktay A.’nın ilk ifadesinde, “O ben değilim, ben ateş açmadım” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay A. tutuklanırken, Rasim O. S. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİNİN ÜZERİNE ATLAYARAK YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, havaya ateş açan kişinin Oktay A. olduğunu belirledi. Şüpheli, yapılan adres aramalarında ve çalışmalarda bulunamadı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, 5 Eylül Cumartesi günü Oktay A.’yı Beşiktaş Çarşı’da 34 HKY 108 plakalı motosikletin sürücü koltuğunda gördü.

Polis ekipleri, motosiklet üzerindeki Oktay A.’nın üzerine atlayarak şüpheliyi yakaladı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Rasim O. S. de ekipler tarafından indirildi.

Polise direnen 2 şüpheli gözaltına alındı. Oktay A.’nın yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet ise emniyet otoparkına çekildi.

‘BEN ATEŞ AÇMADIM’

Yapılan kontrollerde Oktay A.’nın 13, Rasim O. S.’nin ise 35 olay kaydı olduğu belirlendi. Oktay A.’nın polise verdiği ilk ifadesinde, “O ben değilim, ben ateş açmadım” diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Her iki şüpheli hakkında ayrıca ‘Görevli memura mukavemet’ suçundan da işlem yapıldı.

Rasim O. S., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Oktay A. ise çıkarıldığı mahkemece ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’, ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘Silahlı tehdit’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOMOBİLLE GELİP YAYA OLARAK UZAKLAŞTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin otomobille gelerek araçtan indiği, ardından bir yere girdiği görüldü.

Şüphelinin burada havaya ateş açması üzerine çevredekilerin panikle kaçıştığı ve şüphelinin yaya olarak uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.