Örümcek Adam gibi üçüncü kata tırmandı, altın dolu çantayı çaldı
15.04.2026 10:13
Hırsızın kaçtığı an bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Örümcek Adam gibi tırmanan şüpheli, altın dolu çantayı çaldı. Çantası çalınan kadının, şikayetçi olmadığı öğrenildi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir hırsız, Örümcek Adam gibi tırmandığı evdeki altın dolu çantayı çaldı.
Olay, 9 Nisan Perşembe günü saat 10.15 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; sokakta dolaşan bir şüpheli gözüne kestirdiği apartmanın dış cephesinden tırmanarak üçüncü kattaki daireye ulaştı.
ALTIN DOLU ÇANTAYI ÇALDI
Bu sırada evde bulunan yabancı uyruklu kadınla çocuğunun uyuduğu öğrenildi.
Şüpheli, açık bırakılan pencereden içeri girerek kadına ait kol çantasını aldı. İçerisinde altın bulunduğu öğrenilen çantayı alan şüpheli yine, binanın dış cephesinden aşağı indi.
MAĞDUR KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Şüpheli koşarak uzaklaştığı sırada durumu fark eden bir vatandaşın arkasından bağırdığı öğrenildi.
Mağdur kadının emniyete giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi.