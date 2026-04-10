Otelde gece yarısı yangın paniği
10.04.2026 05:49
Küçükçekmece'deki bir otelin teras katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 2 kişi dumandan etkilendi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı otelin teras katında gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, teras ve çatının tamamını sardı. Bölgeye itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla otelde konaklayan müşteriler ve personel tahliye edildi. Otelin üst katlarında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi, yangın merdiveniyle kurtarıldı.
Ekipler, çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye personelinin yardımıyla yangına müdahale etti. Alevler bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.