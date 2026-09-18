Otobüste unutulan çantadan yüklü miktarda para çıktı

Kastamonu 'da şehir merkezinden Kuzeykent Mahallesi’ne sefer yapan Rahmi Kılıç idaresindeki özel halk otobüsünde bir yolcu el çantasını unuttu.

Çantayı fark eden başka bir yolcu, durumu otobüs şoförü Rahmi Kılıç’a bildirdi. Kılıç, teslim aldığı çantayı kayda geçmesi amacıyla güvenlik kamerasının önünde açtı. Çantanın içinde yüklü miktarda para bulunduğunu gören Kılıç, durumu Kastamonu Minibüsçüler Kooperatifi ve Özel Halk Otobüsü İşletmesi yetkililerine bildirdi.

Yapılan çalışma sonucu çantanın sahibine ulaşıldı ve çanta içerisindeki parayla birlikte teslim edildi.

''DAHA ÖNCE DE BENZER DURUMLAR YAŞADIK''

Kastamonu Minibüsçüler Kooperatifi ve Özel Halk Otobüsü İşletmesi Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, şoför Rahmi Kılıç’a duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür etti.

Tiryakioğlu, işletmeye bağlı 130 araç bulunduğunu belirterek, daha önce de otobüslerde unutulan para, telefon, çanta ve diğer eşyaların sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Rahmi Kılıç ise çantayı teslim aldığında kamera önünde açtığını belirterek, ''İçerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm. Daha sonra çantayı yönetimimize teslim ettim. Çantanın sahibine ulaştık ve içindeki parayla birlikte kendisine verdik. Çok sevindi ve teşekkür etti.'' dedi.

Kılıç, kayıp eşyaların sahiplerine ulaştırılmasının kendileri için bir sorumluluk olduğunu belirterek, ''Kamera olsa da olmasa da bize ulaşan kayıp eşyayı sahibine teslim etmek zorundayız. Kimsenin hakkına giremeyiz.'' ifadelerini kullandı.