6 BİN LİRA CEZASI VAR

Denetimlerde kış lastiği zorunluluğuna uymadığı tespit edilen sürücülere 6 bin lira idari para cezası kesileceği ve araçların seferden men edileceği bildirildi. Emniyet kemeri kullanım kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere ise 2 bin 500 lira idari para cezası kesileceği kaydedildi.

"OLMASI GEREKEN BİR UYGULAMA"

Otobüs firması kaptan şoförü Doğukan Köseoğlu, uygulamanın gerekli olduğunu belirterek, "Yerinde ve olması gereken bir uygulama. Ticari araçlarda ayın 15'i itibariyle kış lastiği zorunluluğu başladı. Hem bizlerin hem de yolcularımızın güvenliği açısından yerinde bir uygulama yapıldığını düşünüyorum." dedi.