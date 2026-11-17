Otogardan çıkan her otobüs tek tek inceleniyor: 6 bin lira cezası var
17.11.2026 13:24
15 Kasım'da başlayan uygulama 15 Nisan'a kadar devam edecek.
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Polis, İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan çıkan yolcu otobüslerini denetledi.
Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Otobüslerin çıkış noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, araçların kış lastikleri kontrol edildi.
Ekipler ayrıca sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.
Otobüslerin lastikleri denetlendi.
6 BİN LİRA CEZASI VAR
Denetimlerde kış lastiği zorunluluğuna uymadığı tespit edilen sürücülere 6 bin lira idari para cezası kesileceği ve araçların seferden men edileceği bildirildi. Emniyet kemeri kullanım kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere ise 2 bin 500 lira idari para cezası kesileceği kaydedildi.
"OLMASI GEREKEN BİR UYGULAMA"
Otobüs firması kaptan şoförü Doğukan Köseoğlu, uygulamanın gerekli olduğunu belirterek, "Yerinde ve olması gereken bir uygulama. Ticari araçlarda ayın 15'i itibariyle kış lastiği zorunluluğu başladı. Hem bizlerin hem de yolcularımızın güvenliği açısından yerinde bir uygulama yapıldığını düşünüyorum." dedi.