Otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti

Ordu 'nun Gölköy ilçesinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, araçtakilerden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, yakınlarının ulaşamadığı kişiler için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından ekipler arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonucunda B.K. yönetimindeki 52 AIB 007 plakalı otomobilin, Gölköy-Mesudiye yolu Anduz mevkisinde gece saatlerinde yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü B.K. ile otomobilde bulunan A.T. ve M.Y.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Gölköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.