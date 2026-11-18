Kaza , sabah saatlerinde Konya Afyonkarahisar kara yolu Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Konya’dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Ahmet Buğra Söyler idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kara yolu kenarında bulunan menfez duvarına çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık , polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Buğra Söyler ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ö. ve A.O.A. hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak çekiciye yüklendi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.