Otomobil bahçeye uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Kaza , Edremit-Kızılkeçili yolu Gülbahçe mevkisinde meydana geldi. Tek taraflı trafik kazasında 10 IZ 624 plakalı araç, yol kenarındaki müstakil evin bahçesine girerek ters döndü.

İhbar üzerine kazaya Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Ekipler yapılan incelemede adı öğrenilemeyen ve araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini bildirdi. Sürücünün araçtan çıkarılması için çalışma yapılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.