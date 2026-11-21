Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde yokuş aşağı ilerleyen otomobil , sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir eve çarptı. Kazada araçta bulunan dört kişi yaralandı.

Akçağlayan Mahallesi 1. Asmalı Sokak'ta meydana gelen kazada, iddiaya göre Halil İbrahim D. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak eve çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobili kimin kullandığını belirlemek isteyen polis ekipleri, Halil İbrahim D.'ye sorular yöneltti. Genç ile polis arasında yaşanan diyaloglar kameraya yansıdı.

SÜRÜCÜ KİM SORUSUNU SÜREKLİ GEÇİŞTİRDİ

Polis ekipleri Halil İbrahim D.'ye, "Sürücü kim" diye sordu. Bunun üzerine Halil İbrahim D., "Komiserim canımızdan olmadık. Senin başına da gelebilirdi. Fark eder mi sürücü. Ben de yoldan geldim, kimliğimi vereyim" dedi.

Kazada yaralanan Halil İbrahim D., Emircan M., Vatan Y. ve Caner A. olay yerindeki tedavilerinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.