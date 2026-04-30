Otomobil kafede müşterilerin arasına daldı. 6 yaralı
30.04.2026 05:34
AA, DHA
Bakırköy'de otomobilin bir motosiklete çarptıktan sonra kafede oturan müşterilerin arasına daldığı kazada 6 kişi yaralandı.
İstanbul Bakırköy D-100 karayolu Yenibosna mevkisinde Muhammet İ. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden motosiklete çarptı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak yol kenarındaki bir kafenin içine girdi.
Kazada, otomobil sürücüsünün yanı sıra kafede oturan 5 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kafeye giren otomobilin, bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.