Otomobil kağıt gibi ezildi. 2'si ağır 4 yaralı

Niğde Nar Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde F.K. yönetimindeki otomobil, H.A. idaresindeki araçla çarpıştı.

Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen ve kağıt gibi ezilerek hurda yığınına dönen otomobildeki sürücü H.A., beraberindeki N.A.Ç. ile diğer araçtaki 2 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.A. ile N.A.Ç'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.