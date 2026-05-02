Otomobil kağıt gibi ezildi. 2'si ağır 4 yaralı

02.05.2026 01:49

Son Güncelleme: 02.05.2026 01:52

Anadolu Ajansı
AA, DHA

Niğde'de kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Niğde Nar Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde F.K. yönetimindeki otomobil, H.A. idaresindeki araçla çarpıştı.

 

Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen ve kağıt gibi ezilerek hurda yığınına dönen otomobildeki sürücü H.A., beraberindeki N.A.Ç. ile diğer araçtaki 2 yolcu yaralandı.

 

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.A. ile N.A.Ç'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

