Otomobilin çarptığı yaban domuzunu kementle yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Aydın ’ın Söke ilçesinde yola çıkan bir yaban domuzu otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yol ortasında kalan ve trafiği tehlikeye sokan hayvanın yardımına bölgeden geçen Kuşadası Yörük Türkmen Derneği Başkanı Serkan Ay koştu. Ay, kement atarak hayvanı yakalayıp güvenli bir alana çekti.

Yol trafiğe açılırken, hayvanın bölgeden alınması için yetkililere haber verildi.

Yaban domuzunu kement atarak yakalayıp güvenli alana çeken Serkan Ay, duyarlı davranıp kement atarak hayvanı kenara çektiğini ve polis ekiplerine yardımcı olduğunu ifade etti.