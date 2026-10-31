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Otomobilin çarptığı yaban domuzunu kementle yakaladı

31.10.2026 14:01

Son Güncelleme: 31.10.2026 14:17

Otomobilin çarptığı yaban domuzunu kementle yakaladı
IHA

Yaralı yaban domuzu yol kenarına çekildi.

İHA
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Otomobilin çarpması sonucu yaralanarak yol ortasında kalan yaban domuzu, bölgeden geçen dernek başkanı tarafından kementle güvenli alana çekildi. Hayvanın alınması için yetkililere haber verildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Söke ilçesinde yola çıkan bir yaban domuzu otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yol ortasında kalan ve trafiği tehlikeye sokan hayvanın yardımına bölgeden geçen Kuşadası Yörük Türkmen Derneği Başkanı Serkan Ay koştu. Ay, kement atarak hayvanı yakalayıp güvenli bir alana çekti.

Yol trafiğe açılırken, hayvanın bölgeden alınması için yetkililere haber verildi.

 

Yaban domuzunu kement atarak yakalayıp güvenli alana çeken Serkan Ay, duyarlı davranıp kement atarak hayvanı kenara çektiğini ve polis ekiplerine yardımcı olduğunu ifade etti.