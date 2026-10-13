Otomobilinde 110 bin uyuşturucu hap bulundu: “Haberim yok. Başkası koymuş olabilir"

Adana 'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin torpido, vites kutusu ve yedek lastiğine gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, uyuşturucu maddelerden haberi olmadığını savunsa da tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, aracın torpido, vites kutusu ve yedek lastiğine saklanmış toplam 110 bin captagon hap bulundu.

"UYUŞTURUCU MADDELERDEN HABERİM YOK"

Operasyonda gözaltına alınan T.T., emniyetteki ifadesinde, "Maddelerden bilgim yok, benim değil, suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.