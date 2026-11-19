Olay, Yıldırım ilçesine bağlı 152 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla evine gelen bir kişi, otomobilinden indiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücuduna kurşun isabet eden kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.