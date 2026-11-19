Otomobilinden inerken silahlı saldırıya uğradı
19.11.2026 12:38
Son Güncelleme: 19.11.2026 12:38
Polis, kaçan 2 şüpheliyi arıyor.
Bursa'da evine gelen bir kişi, otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Polis, saldırının ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, Yıldırım ilçesine bağlı 152 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla evine gelen bir kişi, otomobilinden indiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Vücuduna kurşun isabet eden kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırının ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.