Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya 'nın Serik ilçesinde otomobil ile elektrikli üç tekerlekli kasalı bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan bisiklet sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, Serik ilçesi Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özay C. idaresindeki otomobil ile Rukiye Ş. yönetimindeki elektrikli üç tekerlekli kasalı bisiklet çarpıştı.

Kazada, bisiklet sürücüsü Rukiye Ş. ile bisiklette yolcu olarak bulunan ve Fatma H. isimli bir kadın yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan bisiklet sürücüsü Rukiye Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.