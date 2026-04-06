Otoparkta kanlı infaz

Edirne'nin Keşan ilçesinde kimliği belirsiz kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 41 yaşındaki inşaat ustası hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. 41 yaşındaki 3 çocuk babası Metin Budak, iş dönüşü minibüsünü evinin önündeki otoparka park etti. Bu sırada minibüsün yanına giden saldırgan tabancayla açık olan camdan içeri 6 el ateş etti. Budak, ağır yaralanırken, şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı.

Göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Metin Budak, yakınları ve komşuları tarafından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, cinayetin ardından kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.