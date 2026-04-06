Otoparkta kanlı infaz. Husumetlisini vurdu, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
06.04.2026 01:51
Son Güncelleme: 06.04.2026 09:46
Park halindeki minibüste vurarak öldürdü.
Edirne'de iş dönüşü husumetlisini öldüren cinayet şüphelisi, yurt dışına kaçmaya çalışırken bindiği takside yakalandı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi 1-C Blok önündeki otoparkta meydana geldi.
İnşaat ustası evli ve 3 çocuk babası Metin Budak, iş dönüşü minibüsünü evinin önündeki otoparka park etti. İddiaya göre, bu sırada minibüsün yanına gelen E.S., belinden çıkardığı tabancayla açık olan camdan 6 el ateş etti.
Budak, göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheli koşarak uzaklaştı. Metin Budak, yakınları ve komşuları tarafından özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Budak, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Park halindeki minibüste vurarak öldürdü.
BİNDİĞİ TAKSİDE YAKALANDI
Polisin, olayın ardından kaçan E.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. E.S., Edirne’ye gitmek için bindiği takside Havsa ilçesi girişindeki polis uygulama noktasında yakalanıp gözaltına alındı. E.S.’nin, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.
Cinayet sonrası kaçmaya çalışırken yakalandı.
SİLAH ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU
E.S., işlemlerinin ardından Keşan’a getirildi. Polis, cinayette kullanılan silahı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir çöp konteynerinde buldu. E.S.’nin polise verdiği ilk ifadede Metin Budak’ı aileleri arasında yaşanan husumetten dolayı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.