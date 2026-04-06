Otoparkta kanlı infaz. Husumetlisini vurdu, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi 1-C Blok önündeki otoparkta meydana geldi.

İnşaat ustası evli ve 3 çocuk babası Metin Budak, iş dönüşü minibüsünü evinin önündeki otoparka park etti. İddiaya göre, bu sırada minibüsün yanına gelen E.S., belinden çıkardığı tabancayla açık olan camdan 6 el ateş etti.

Budak, göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheli koşarak uzaklaştı. Metin Budak, yakınları ve komşuları tarafından özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Budak, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.