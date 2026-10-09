Otoyol gişelerindeki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy gişelerinde, Murat Furkan Kaynak'ın (24) idaresindeki 07 LMY 09 plakalı otomobil beton bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Kaynak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.