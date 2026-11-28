Oyuncak arabasını iple çeken özel gereksinimli genci tekme tokat dövdü
28.11.2026 16:22
Sürücünün özel gereksinimli gence saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş'ta bir sürücü, aracından inerek 19 yaşındaki özel gereksinimli genci tekme tokat dövdü. Gözaltına alınan sürücü, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, Kahramanmaraş İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. İlçede ‘Mamoş’ olarak bilinen Mehmet Gökburun, oyuncak arabasını iple çekerek yolda giderken, bir sürücü durdu.
Aracından inen sürücüsü, yolun ortasından gittiğini öne sürdüğü Gökburun’u tekme tokat dövdü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayı görenler, sürücüye tepki gösterdi.
Bu sırada olay yerinden geçen jandarma, sürücüyü vatandaşların elinden alarak polise teslim etti.
Adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.