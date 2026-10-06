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Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştı, alarma basılınca kaçtı

06.10.2026 14:29

Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştı, alarma basılınca kaçtı
DHA

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oyuncak tabancayla kuyumcu soymak isteyen şüpheli, görevlinin alarma basması üzerine panikleyerek kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Kapaklı'nın Pınar Bulvarı’ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. Kapüşonlu giysi ve yüzünde maske bulunan kişi, kuyumcuya girerek, elindeki poşetten tabancayı çıkarıp, tezgahın arkasındaki çalışana doğrultarak “Bu bir soygundur” deyip altınları istedi. 

 

Çalışan ise “Ne soygunu ya” diyerek, hareketlenip tezgahın altındaki alarma bastı. Bunun üzerine panikleyen şüpheli, koşarak kaçtı. Çalışanın bir süre peşinden koştuğu şüpheli, ara sokaklara girerek gözden kayboldu. 

 

Yaşanan soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatıp, güvenlik kameralarını inceleyen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin elindeki tabancanın oyuncak olduğunu belirledi. 

 

Polis, soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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