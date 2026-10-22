Özel okulda sınıf öğretmeniydi. Fuhuş suçlamasıyla tutuklandı

Ankara 'da düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda, özel bir okulda öğretmenlik yapan S.D. tutuklandı.

Başkent Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu madde kullanma ve fuhuş suçlarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyonlarda, popüler eğlence mekanlarına baskın yapılmış ve birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı .

SINIF ÖĞRETMENİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlarda özel bir okulda dört senedir sınıf öğretmenliği yapan S.D.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Uyuşturucu ve fuhuş suçları kapsamında tutuklanan S.D.'nin, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması nedeniyle soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürüldü.

"OKUL YÖNETİMİ BASKI YAPTI" İDDİASI

Özel okul yetkililerinin ise S.D.'nin okuldan ikamet değişikliği nedeniyle ayrıldığını söylediği, diğer öğretmenlere ve çalışanları ise olayı anlatmamaları için baskı yaptıkları ve işten atılma tehdidinde bulundukları iddia edildi.