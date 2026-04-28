Özel: Sandık için mücadele edeceğiz

CHP yönetimi, dün gerçekleştirdiği Parti Meclisi ve MYK toplantılarının ardından seçim çalışmalarını başlatma kararı almıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , partisinin grup toplantısında konuştu.

Dün 11 saati bulan Parti Meclisi (PM) ve MYK toplantılarında süreci değerlendirdiklerini dile getiren Özel, "Bundan sonrası için bir santim eğilmeden, bir adım geri atmadan, milletimizin bize verdiği bayrağı bir saniye bırakmadan bir mücadeleyi sürdürmeye karar verdik." dedi.

“MÜCADELE EDECEĞİZ”

Bu ülkenin ortak geleceği için direnmeye tüm Anadolu ve Trakya'da yeni bir inanış ve inarla devam etmeye karar verdiklerini vurgulayan CHP lideri, "O sandık için mücadele edeceğiz. Oy oy, sandık sandık, şehir şehir, köy köy kazanacağız." dedi.

"Mayısta CHP 81 ildedir." diye konuşan Özel, "Yolun sonu iktidardır. Yolun sonu selamettir." ifadelerini kullandı.