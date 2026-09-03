Özel'den "Kılıçdaroğlu ile tokalaştı" eleştirilerine yanıt

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel , Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Adli Yıl Açılış Töreni'nde tokalaşmasının sorulması üzerine Özel, bu hafta Kılıçdaroğlu ile Cevdet Selvi'nin cenazesinde ve Adli Yıl açılışında tokalaştığını söyledi.

Özel, cenazede tokalaşmamayı kendisine yakıştıramadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"- Bir cenazede tokalaşmamak, benim yanımda eşini kaybetmiş ağlayan Cevdet Selvi'nin eşi ablamız dururken o cenazeye bir siyasi gerilim yansıtmak cenazeye, cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Böyle bir şey olmaz.

- Ayrıca karşınızda birisi elini uzatmış, onun elini bir cenazede havada bırakmak benim asla kabul edebileceğim bir şey değil, doğru da bir yaklaşım değil.

"KILIÇDAROĞLU BANA DOĞRU GELDİ"

- Adli Yıl açılışında da 10 dakika kadar önceden gittim oturuyorum. Kemal Bey de gelmiş yerine geçerken beni gördü, bana doğru geldi. Benden 30-35 yaş büyük bir insan, bana doğru geliyor elini uzatmış.

- Sonuçta Adli Yıl açılışı, Türkiye 'nin bütün protokolü orada, eli havada. Ben de kalktım."

"ELİ HAVADA BIRAKMAK TABİATIMDA OLAN BİR ŞEY DEĞİL"

Kılıçdaroğlu ile tokalaşmasının çok eleştirildiğini aktaran Özel, şu ifadeleri kullandı:

"- 80 yaşında adam gelmiş, otururken ayağa kalkmışım, elini uzatmış, elimi uzatmışım, bir selamı almamak, bir eli havada bırakmak zaten benim tabiatımda olan bir şey değil, doğru bir şey değil.

- Bazen yanlışlıkla oluyor, görmüyorsun. Kim yaparsa yapsın yanlış. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Bana yapılanı kolay affederim ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek."

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ: SEN GELDİN, CANINA OKUDU

Özel, Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olmasını" eleştirerek, şöyle devam etti:

"- Sen geldin, canına okudun. Partiyi böldürdün, arkadaşlarımızı geldiğin gün ihraç ettin, partinin en bilinen 9 milletvekilini, yöneticileri ihraç ettin, bütün il başkanlarını görevden aldın, partiyi dağıttın. Bir başka çare kalmadı, millet 'yeni yol, yeni bir parti' dedi. Şimdi anketlerde yüzde 3-4 de olsa millet CHP deyince 'evet' diyen daha bilmeyen birileri var.

- Ondan sonra bir de bana dönmüşler diyorlar ki 'sen acaba...' Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok ve bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil. Neden biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının bir parçası oldular da onun için."

"SÜRECİN BAŞARIYA ULAŞMASI LAZIM"

Özel, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu işin başarıya ulaşması lazım. Başarıya ulaşırken de kimsenin sinir uçlarının kaşınmaması lazım. Hepimizin üzerine düşeni fazlasıyla yapması lazım." değerlendirmesini yaptı.

"SEÇİMLERİ NASIL KAZANACAKSINIZ?" SORUSUNA YANIT VERDİ

Yeni Partinin yüzde 65 oy potansiyeline sahip olduğunu savunan Özel, şu an en az itiraz edilen parti olduklarını belirtti.

Özel, "seçimleri nasıl kazanacaksınız?" sorusuna "Büyük bir samimiyetle, cesaretle, gayretle kazanacağız." dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak potansiyele sahip olduklarını ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"- Ben kendimi o potanın içine sokmak istemem. İki güçlü adayım var. Mansur başkan ve Ekrem başkan kesin kazanıyordu. Partinin genel başkanı da aşağılardaydı. Verdiler gazı. Bana esas düşmanlıkları oydu. O zaman en son ikna olan bendim.

- Bakmayın o zaman gönlümüzce destek verdik, kazansın diye her şeyi yaptık falan ama ben hep Ekrem başkanın, Mansur başkanın aday gösterilmesini, kazanacak birinin aday gösterilmesini, bu seçimin orada bitirilmesini savundum."