Özgür Çelik’in dile getirdiği iddialarla ilgili soruşturma açıldı

İstanbul Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Çelik’in konuşmasında adı geçen Ayhan Aydın’ın ifade vermek üzere başsavcılıkta hazır edilmesi talimatının verildiği bildirildi.

Çelik, seçimin ardından yaptığı açıklamada Aydın’ın kendisini ağlayarak aradığını ve bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediğini öne sürmüştü.

Çelik’in aktarımına göre Aydın, eşinin ve oğlunun engelli olduğunu belirterek, “Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum.” iddia etmişti.

Başsavcılık, basına yansıyan bu iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.