Özgür Özel: Seçimde partiyi iktidar yapmazsam o gün görevi bırakacağım

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel , gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Parti'nin kuruluşunda millete söz verdiklerini hatırlatan Özel, "'Bu partide söz sahibi partinin üyeleri olacak', 'İlçe başkanını, il başkanını, genel başkanı üye seçecek' dedik. Bugün bu sözü hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz." ifadelerini kullandı.

"YENİ PARTİ TESLİM OLMAYANLARIN PARTİSİDİR"

“Yeni Parti yıllardır süren rekabetlerin, tartışmaların, ayrışmaların değil, Türkiye 'nin geleceğine birileri darbe yaptığında, cumhurbaşkanı adayımızı içeri attıklarında, onu geride bırakmayan, belediye başkanlarımıza operasyon yapıldığında onları yalnız bırakmayan, iftiralara teslim olmayan, yalanlara susmayan ve kendi evlatlarını asla ve asla iktidarın iftiralarına kurban etmeyenlerin partisidir. ” diye konuşan Özel, partisini teslim olmayanların partisi olduğunu dile getirdi.

“870 İLÇEMİZDE ÖRGÜTLENMEMİZ TAMAMLANDI”

Partisini ve adını milletin koyduğunu da sözlerine ekleyen Özel, “Bütçesini bağışlarıyla ödediği aidatlarla milletimiz oluşturmaktadır. Bugün itibarıyla Yeni Parti'nin üye sayısı 723 bine ulaştı. 81 ilde örgütlendik. 900'e yakın ilçemizde, 870 ilçemizde örgütlenmemiz tamamlandı." dedi.

"MAKAMLARIN EMANET SAYILDIĞI BİR DÜZEN KURACAĞIZ"

Makamların emanet sayıldığı bir düzen kuracaklarını söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vadetmek kolay ama önce kendi evimizde yapacağız. Bunun için kimse oturduğu koltuğa kök salmayacak. Her görevde dönem sınırlaması olacak. Milletvekilliğinde de belediye başkanlığında da parti yöneticiliğinde de. 2 dönem, 3 dönem kuralı geldiğinde koltuktaki gidecek; yerine yenisi gelecek."

Bu kurala tabi olmayan bir tek kendisi olduğunu ifade eden Özel, "Tek dönem kuralına tabiyim. Eğer girdiğimiz herhangi bir seçimde partiyi iktidar yapmaz, birinci parti yapmazsam o gün görevi bırakacağım." diye konuştu.