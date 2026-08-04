Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında fezleke hazırlandı. Zincirleme rüşvet ile suçlandılar
04.08.2026 22:00
Son Güncelleme: 04.08.2026 22:20
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için "rüşvet" suçlamasıyla fezleke hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özel ve Milletvekili Ağbaba hakkında “Zincirleme şekilde rüşvet almak” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini açıkladı.
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