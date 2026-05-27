Özgür Özel: Yeni parti kuracağımız yok

CHP Grup Başkanı Özgür Özel , mutlak butlan kararı sonrası parti içindeki istifa ve yeni parti tartışmalarına ilişkin net mesaj verdi.

Özel, Manisa'da bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, “Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk’ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak.” diye konuştu.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Karadeniz’deki neredeyse bütün belediye başkanları 'İstifa edelim, yanına gelelim.' dedi, aman dedim yapmayın. İlk gün üyelerde 8-10 bin tane istifa olmuş hemen söyledik yapmayın diye. Kimse partisinden istifa etmesin, kimse partisinden ayrılmasın, kimse partisinden umudunu kesmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz.

“KİMSE İSTİFA ETMESİN ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kurultay kararını, 1 Haziran’da Parti Meclisi var, orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey’le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız. Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk’ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz."

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti.

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

ÖZGÜR ÖZEL, YENİDEN CHP TBMM GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti.

KILIÇDAROĞLU, ÖZEL'İN GRUP BAŞKANI SEÇİLDİĞİ TOPLANTIYA İTİRAZ ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Grup Başkanı seçildiği kapalı grup toplantısının geçersiz sayılması için de Meclis Başkanlığı'na başvurmuştu.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE TAHLİYE SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay davasına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından da tahliye için binaya gelen icra heyeti kararı Özgür Özel'e sunmuş ancak Özel de karar metnini yırtmıştı.

Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince, polis otopark kapısını kırıp CHP Genel Merkezi'ne girmiş, Genel Merkez'in girişine kurulan barikat dağıtılmıştı. Partililer, polislere yangın söndürme tüplerinde bulunan kimyasalları sıkmış polisler de partililere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etmişti.

Özel gerginliğin yaşandığı gün, akşam saatlerine doğru genel merkez binasından ayrılarak TBMM'ye yürümüştü. TBMM önündeki konuşmasında Özel, "Bugün Meclis bahçesindeyiz. Genel Merkezimize olanları biliyorsunuz. CHP kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Genel merkez birinci Meclis’te bir odaydı. Biz o binadan çıktık. Meraklısına bıraktık. Sonuna kadar mücadele ettik. Bundan sonraki genel merkezimiz TBMM'dedir." demişti.

Özgür Özel ve partililerin binayı terk etmesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı millletvekilleri ve partililer Genel Merkez'e gelmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP önünde yaşanan olaylar, sonrasındaki yürüyüş ve yürüyüş esnasında bir kişinin kasten yaralanmasına neden olan olaylar için soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

BAHÇELİ'DEN CHP'YE SAĞDUYU ÇAĞRISI, KURULTAY ÖNERİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yapmıştı. "CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti." diyen Bahçeli, büyük kongrenin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önermişti.