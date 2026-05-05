Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
05.05.2026 13:43
Anadolu Ajansı
Özgür Özel.
AA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait dört dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Karma Komisyon'a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dosyaları sevk edildi.
Özel hakkında üç dosya bulunuyor.