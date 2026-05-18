Özkan Yalım'dan Özgür Özel'le ilgili ek ifade verdi

Yolsuzluk soruşturması tutuklu bulunan görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmak için ek ifade verdi.



Özkan Yalım, kurultay sürecinde İzmir’de Özgür Özel lehine çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yalım, ifadesinde delegelerin istihdam karşılığı Özgür Özel'e destek sözü verdiğini iddia etti. Bir kadın delegenin çocuklarının işe girmesi karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceğini iddia ederek telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Özel'in kara kutusu olduğu iddialarını reddeden Yalım, Özel ile tanışıklığının 10 yıl öncesine dayandığını savundu.

Özel'e belediye ödemesiyle lüks araç tahsis edildiğini öne süren Yalım, bu aracın ödemesinin Uşak Belediyesi tarafından yapıldığını ve Özgür Özel’in şahsi kullanımına tahsis edildiğini iddia etti.



Yalım, Özel'in talimatıyla 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini de söyledi.

Avukatları, Özkan Yalım'ın serbest bırakılması ya da adli kontrol uygulanmasını talep etti.



5 SAAT EK İFADE VERMİŞTİ

Yalım, geçtiğimiz günlerde ek ifade talebinde bulunmuş ve Çağlayan Adliyesi'nde 5 saat boyunca ifade vermişti.

Yalım ifadesinde Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 2023 Kurultayı ile ilgili iddialarda bulunup birçok ilde delegelerle görüşerek Özel lehine destek çalışması yürüttüğünü ileri sürdü.

PARA İDDİASI

Kurultay sürecinde önce 200 bin TL, sonra 1 milyon TL nakit para desteğinde bulunduğunu öne süren Yalım, Özel'in kendisine “Ne kadar verebilirsen ayarla” dediğini iddia etti.

Yalım, parayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettiğini öne sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL: ARADAKİ YAZIŞMA VE FOTOĞRAFI SİLMİŞLER

Özel, Yalım ile yaptığı iddia edilen WhatsApp mesajlarına ilişkin bugün ilk kez konuştu; gazeteci İsmail Saymaz'a verdiği demeçte “Silinen yazışmada bizim lehimize bir şey var. O silinince böyle muğlak anlam oluşuyor. O olduğu takdirde para olmadığı anlaşılacak.” iddiasını ileri sürdü.

Özel, "Bizim aleyhimize bir anlam çıksın diye aradaki yazışma ve fotoğrafı silmişler." dedi ve o dönem kullandığı telefonu, yazışmaları silerek özel kalemine verdiğini öne sürdü.

SAVCILIĞA BAŞVURU

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduklarını, mesajlaşmaların geri yüklenmesi talebinde bulunduklarını duyurmuştu:

“Silinenler dahil olmak üzere tüm WhatsApp yazışmaları geri çağrılabiliyor. Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasındaki tüm yazışmaların, fotoğraf ve görseller dahil olmak üzere dosyaya kazandırılması talep edilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özkan Yalım 27 Mart'ta tutuklanmıştı.

CHP yönetimi, Yalım'ı partiden de ihraç etmişti.

BAŞSAVCILIĞIN RÜŞVET İDDİALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği iddia etmişti.

