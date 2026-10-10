Palamut fiyatları dibi gördü
10.10.2026 11:46
Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde palamutların tanesi 50 liraya kadar geriledi.
Bu sene palamut bolluğu yaşanıyor.
İnebolu’da balıkçı tezgahlarında yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.
Denizlerde bol miktarda avlanan palamut, fiyatlara da yansıdı. İnebolu’da kiloluk palamutların tanesi 50 liraya kadar geriledi.
Uygun fiyatıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği palamut, balık tezgahlarının da en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor. İnebolu’da balıkçılar, sezonun bereketli geçmesinin hem tezgahlara hem de vatandaşların mutfağına olumlu yansıdığını belirtti.