Para karşılığı asılsız ihbar yapan suç örgütüne operasyon, 7 tutuklama

İzmir merkezli 7 ilde, bir sohbet uygulamasında kurdukları grup üzerinden asılsız ihbarlarda bulunarak şantaj ve tehditle haksız kazanç sağladıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin örgütlü şekilde hareket ederek para karşılığında farklı illerde 45 asılsız ihbarda bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin bir sohbet uygulamasında oluşturdukları grup üzerinden "bomba", "fuhuş" ve "terör saldırısı" içerikli ihbarlar yaptıkları tespit edildi.

Örgütün işleyişi ve para trafiğinin ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında İzmir, İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Muğla'da düzenlenen hava destekli operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.