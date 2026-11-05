Para vermeyen annesini ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü

Şanlıurfa 'da para istediği annesi Huriye Çiçekli (43) ve ablası Zeynep Demircan'ı (23) çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldüren Hüseyin Demircan (21), tutuklandı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Tarım işçiliği yapan ailenin oğlu Hüseyin Demircan, babasıyla dini nikahla birlikte yaşayan annesi Huriye Çiçekli'den para istedi.

Çiçekli, eşi Ahmet Demircan'ın hastanede tedavi gördüğünü ve paraya ihtiyaç duyabileceklerini söyleyerek oğlunun isteğini geri çevirdi.

Bunun üzerine anne ve oğlu arasında tartışma çıktı. Daha önceden suç kaydı bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen Hüseyin Demircan, tartışma sırasında evdeki pompalı tüfekle ateş açtı.

MELİKE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saçmaların isabet ettiği anne Huriye Çiçekli ile kız kardeşleri Melikenur ve Zeynep Demircan yere yığılırken, şüpheli tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine eve ekipler sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zeynep Demircan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Huriye Çiçekli de kurtarılamadı.

Ayağından yaralanan 11 yaşındaki Melikenur Demircan'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞIYLA BİRLİKTE TUTUKLANDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Hüseyin Demircan’ı, saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelinin saklanmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı A.Ç. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Hüseyin Demircan ile arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANNE-KIZ TOĞRAĞA VERİLDİ

Diğer yandan 6 çocuk annesi Huriye Çiçekli ile kızı Zeynep Demircan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.