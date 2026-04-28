Paraları Kapalıçarşı'da aklamışlar. Sekiz ilde yasa dışı bahis operasyonu

50 MİLYAR TL PARA HAREKETİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Yapılan eş zamanlı şafak operasyonları çerçevesindeki aramalarda ise 171 adet banka kartı, 92 adet cep telefonu, 87 adet SIM kart, 33 adet hard disk/bilgisayar, 23 adet USB bellek, 6 adet hafıza kartı, 4 adet tablet ele geçirilmişti. Şüphelilerin son iki yıla ait MASAK incelemesinde 254 banka hesabı ve 121 kripto hesabında toplam 50 milyar TL para hareketi olduğu belirlenmiş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama kapsamında yaklaşık değeri 30,5 milyon TL olan 1 adet otomobil , 130 adet banka hesabı ve 1 adet arsa için el koyma tedbiri uygulanmıştı.

70 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyede hakim karşısına çıkan 81 şüpheliden 70'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.