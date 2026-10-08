“Paranı vereceğim” diyerek buluşmaya çağırdı, silahla tehdit etti

İstanbul Sarıyer ’de, sattığı aracın yaklaşık 2 milyon 900 bin liralık bedelini alamadığı öne sürülen Mehmet G. (41), ödeme yapacağını söyleyerek kendisini buluşmaya çağıran Emrah T. (39) ile tartıştı. Tartışma sırasında Emrah T.’nin tabancayla ateş açması sonucu seken mermi, Mehmet G.’nin iki bacağına isabet etti. Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 8 Mayıs Cuma günü saat 02.24 sıralarında Kumköy (Kilyos) Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet G., 10 Kasım 2025’te Emrah T.’ye sattığı aracın yaklaşık 2 milyon 900 bin liralık ücretini tahsil edemedi.

Parasını almak için Emrah T.’ye ulaşmaya çalışan Mehmet G. ile alıcı arasında tehdit ve hakaretlerin de yaşandığı bir anlaşmazlık başladı. Emrah T., bir süre sonra Mehmet G.’yi telefon ve sosyal medya hesaplarından engelleyerek hakkında şikâyette bulundu.

PARAYI VERECEĞİNİ SÖYLEYEREK BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

Bir süre sonra Mehmet G. ile yeniden iletişime geçen Emrah T., iddiaya göre, "Sana bir konum atacağım, gel bu işi çözelim, senin paranı vereceğim" diyerek buluşmak istedi.

Gönderilen konuma giden Mehmet G., yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra Emrah T.’yi aradı. Emrah T., telefonda geleceğini söyledi. Bir süre sonra buluşma yerine gelen Emrah T. ile Mehmet G. arasında tartışma çıktı. Emrah T.'nin tabanca çektiği anları Mehmet G. cep telefonuyla kaydetti.

Tartışma sırasında Emrah T. 1 el ateş etti. Seken mermi ise Mehmet G.’nin iki bacağını sıyırarak yaralanmasına neden oldu.

JANDARMA ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, Emrah T.’yi gözaltına aldı. Emrah T. hakkında 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından işlem yapıldı.

Mehmet G. ile Emrah T. birbirlerinden şikayetçi olurken, taraflar jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'SİLAHSIZ BİR ADAMA SİLAH ÇEKİYORSUN ÖYLE Mİ'

Olay anına ilişkin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet G.’nin, "Kafama sık, beni konuşmaya çağırıyorsun. Silahsız bir adama silah çekiyorsun öyle mi" dediği anlar görülüyor.

Emrah T., eşine küfür edildiğini öne sürerek "Bütün yazışmalar var bende" diyor. Mehmet G.’nin, "Tamam, varsa çıkart" sözlerinin ardından " el silah sesi duyuluyor. Emrah T.’nin Mehmet G.’ye tornavidayı bırakmasını söylediği, Mehmet G.’nin ise "Oğlum bak silahsızım" ve "Hem beni dolandırıyorsun, paramı alıyorsun, üstüne üstlük silahla mı geliyorsun" dediği anlar da görüntülerde yer alıyor.

İkili arasındaki tartışma anları yanlarında bulunan başka bir kişi tarafından kaydediliyor. Diğer yandan görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Mehmet G'nin., Emrah T.’nin aracın parasıyla Beylikdüzü’nde iki gece kulübünün işletmesini satın aldığını iddia ederek yetkililerden işlem yapılmasını istediği öğrenildi