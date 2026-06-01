Paraşütü dolandı, dere yatağına düştü. 5 saatte kurtarıldı

Çorum 'da 33 yaşındaki sağlık personeli R.A. akşam saatlerinde Kösedağ mevkisinden yamaç paraşütüyle havalandı.

Bir süre sonra paraşütünün dolaşması sonucu Çalyayla köyü Koparanceviz mevkisindeki dere yatağına düşen R.A., cep telefonuyla konum bilgisini paylaşarak yardım istedi. Bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olumsuz arazi şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen 5 saatlik arama çalışmasının sonunda R.A'ya ulaştı. Soğuktan korunmak ve donmamak için bazı kıyafetlerini çıkardığı belirtilen R.A'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen R.A., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.