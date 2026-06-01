Paraşütü dolandı, dere yatağına düştü. 5 saatte kurtarıldı
01.06.2026 03:40
Çorum'da yamaç paraşütü yapan genç, paraşütünün dolaşması nedeniyle düştüğü dere yatağından ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Çorum'da 33 yaşındaki sağlık personeli R.A. akşam saatlerinde Kösedağ mevkisinden yamaç paraşütüyle havalandı.
Bir süre sonra paraşütünün dolaşması sonucu Çalyayla köyü Koparanceviz mevkisindeki dere yatağına düşen R.A., cep telefonuyla konum bilgisini paylaşarak yardım istedi. Bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olumsuz arazi şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen 5 saatlik arama çalışmasının sonunda R.A'ya ulaştı. Soğuktan korunmak ve donmamak için bazı kıyafetlerini çıkardığı belirtilen R.A'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen R.A., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.