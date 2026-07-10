Paravan şirketlerle para aklayan şebekeye operasyon: 18 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kurdukları paravan şirketler üzerinden para aklayan bir şebekeye yönelik soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda şebekenin kurulan 13 paravan şirket üzerinden 1,5 milyar lira tutarında işlem gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu paranın yasa dışı bahis , kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edildiği anlatıldı.

PARANIN İZİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Başsavcılık, suçlamaya konu olan gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesi ve kaynağının gizlenmesi amacıyla kullanıldığı; para hareketlerinin şirketlerin gerçek ticari faaliyetleri ve şirket ortaklarının mali durumlarıyla uyumlu olmadığını bildirdi.

Tespitlere göre söz konusu suç geliri, şüpheliler tarafından kendi adlarına ya da üçüncü kişiler adına kurulan şirketler ile çok sayıda gerçek ve tüzel kişi üzerinden katmanlandırılarak ve çeşitli kripto varlık hesaplarına gönderilerek gizlenmeye çalışıldı.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda harekete geçen ekipler İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık soruşturma kapsamında 14 milyon 600 bin lira değerinde mal varlığına el konulduğunu da bildirdi.