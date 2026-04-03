Parkta 3 yaşındaki çocuğu bıçakladı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir parkta oyun oynayan 3 yaşındaki S.E., uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen bir kişinin bıçaklı saldırısında yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki A.B. (20), parkta çevreye rastgele savurduğu bıçakla S.E.'yi boğazından yaraladı.

Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

EVİNDE YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliği ve adresini tespit ettikleri şüpheliyi bıçakla birlikte evinde yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şüphelinin psikiyatrik tedavi gördüğü ve olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.