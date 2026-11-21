Olay, dün saat 20.00 sıralarında Aşağıbağlar Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi.

Motosikletli iki kişinin tabancayla ateş açması sonucu Batuhan K. kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan iki şüphelinin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.