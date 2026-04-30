Parti rozetini Özgür Özel takmıştı. Arif Kocabıyık'ın CHP'ye üyelik işlemleri durduruldu

CHP , üyelik rozeti Genel Başkan Özgür Özel tarafından takılan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Özel'in salı günü CHP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, her hafta olduğu gibi makamında, Meclis'e gelen konuklarını kabul ettiği, partiye katılma istediği iletilen Kocabıyık'a da rozet takılmasının rica edildiği belirtildi.

Özel'in de kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan çok sayıda yurttaşa olduğu gibi Kocabıyık'a da rozet taktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ancak daha sonra, söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir. CHP'nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış, henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur.”