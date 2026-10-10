Patronunun dedikodusunu yaptığı için işten atıldı, mahkemenin WhatsApp kararı her şeyi değiştirdi

Bursa'da M.N. ile G.Ü. isimli iki işçi, WhatsApp mesajlaşma uygulamasında çalıştıkları iş yerine bazı şikayetlerde bulundu.

Konuyla alakalı şikayetleri değerlendiren işveren, WhatsApp’ta yapılan dedikoduların işyerinde olumsuzluklara yol açtığını iddia edip iki işçinin de işine son verdi.

Kovulan işçilerden M.N., iş akdinin feshinin haksız olduğunu bu nedenle feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesini talep ederek İş Mahkemesi'ne başvurdu.

Ayrıca işçi, işe başlatılmaması halinde ödenecek 4 aya kadar işe başlatmama tazminatı ve en fazla 4 aylık boşta geçen süre ücreti miktarlarının da davalıdan tahsil edilmesini istedi.

"DEDİKODU DÜZEYİNDE KONUŞMALAR"

Davalı işveren de ilgili yazışma içeriklerinde G.Ü. ve davacının işyeri ve çalışma arkadaşları hakkında dedikodu düzeyinde konuşmalar gerçekleştirildiğini iddia ederek birtakım çalışanlar hakkında hakaret düzeyinde ifadeler kullanıldığı da öne sürdü.

İşveren ayrıca, bazı işçilerin iş yerinde gizlice çekildiği anlaşılan fotoğraflarının paylaşıldığını da ileri sürdü.

Bu durumda davalı işverenden iş akdinin devamının beklenemeyeceğini anlaşıldığını, davacının eylemlerinin yoğunluğu ve G.Ü. isimli işçinin de işten çıkarıldığını dile getirdi.

İş Mahkemesi, davanın reddine hükmetti.

İSTİNAFA TAŞINDI

Davacının itirazı üzerine karar istinaf mahkemesine taşındı.

Bölge Adli Mahkemesi (BAM) 12. Hukuk Dairesi, her iki tarafın da ifadelerini değerlendirdi.

YARGITAY'IN WHATSAPP KARARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

WhatsApp yazışmalarıyla alakalı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin, "Whatsapp sistemi, telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bir sistemdir. Burada kişi, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içiresinde iletişim gerçekleştirilmektedir. Ancak bu sistem kendi içinde korunan ve 3. kişilere kapalı bir konumdadır. Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir. İşçilerin bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması esastır. Somut uyuşmazlıkta, WhatsApp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş aktinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdı." şeklindeki kararına dikkat çekildi.

DİKKAT ÇEKEN KARAR

İlgili dosyayı inceleyen BAM, çalışanların kendi aralarında yaptığı gizlilik içeren kişisel görüşmeler yapmış olmasının işyerinde olumsuzluklara yol açmadığına dikkat çekerek davacı işçiyi işe iade etti.

BAM kararında şöyle denildi:

"Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi ile davalı işverenin diğer bir çalışanın WhatsApp uygulaması üzerinden kişisel görüşmeler yaptığı, bu görüşmelerin gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğu, mevcut delil durumuna göre söz konusu yazışmaların işyerinde olumsuzluklara neden olduğuna ilişkin dosyada delil bulunmadığı ortadadır. Bu hali ile iş sözleşmesinin haklı ya da geçerli nedenle feshedildiğinin kanıtlanamadığı anlaşıldığından, işveren tarafından yapılan feshin geçersizliği ile davacının işe iadesine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan sebeplerle davacı vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülerek, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak davacının işe iade talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir. Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kabulü ile işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine hükmedilmiştir."