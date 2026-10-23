Paymix'e 5. dalga operasyon

Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme yöntemi olarak kullandığı Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix 'e yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncuların yatırım ve çekim tutarları, işlem sayıları ve son yatırım tarihleri ve aktiflik durumlarının ayrıntılı listelerde tutulduğu belirlendi.

Oyuncuların “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” gibi gruplara ayrıldığı tespit edilirken bu gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve ücretsiz oyun hakkı tekliflerinin müşteri bazında kaydedildiği ve uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanya listeleri ile yüksek tutarda yatırım yapan oyuncular için hazırlanan özel teklifler dosyaya girdi.

Ayrıca, şüphelilerin oyuncularla telefon ve canlı destek kanalları üzerinden iletişim kurarak bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik etmeye yönelik çalışmalar yürüttükleri de belirlendi.

6 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak bugün sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda suçtan elde edildiği tespit edilen 13 araç, 10 konut, 6 tarla/bahçeye el konuldu ve 467 adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

Soruşturma sürüyor.