Paymix'e üçüncü dalga operasyon: Yapı deşifre edildi, 15 milyon kullanıcı verisine ulaşıldı

Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme yöntemi olarak kullandığı Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix'e yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren organize bir yapı olduğu tespit edilmiş, bu şebekeye yönelik daha önce iki ayrı operasyon yapılmıştı .

Soruşturmayı derinleştiren ekipler bu sabah yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

49 SİTE ÜZERİNDEN YASA DIŞI BAHİS OYNATMIŞLAR

Soruşturmanın devamında, kayyum atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde yürütülen teknik ve dijital analizlerde, şirket bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, 15 milyon yasa dışı bahis ve sanal kumar kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve yine çok sayıda banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.

ÇOK KATMANLI PARA AKLAMA MEKANİZMASI DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma çerçevesinde teknik inceleme raporlarına göre, suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edilerek nakit ve altına çevrildiği, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğu, organize ve çok katmanlı bir aklama mekanizması kurulduğu tespit edildi.

535 BANKA HESABINA EL KONULDU

Biri cezaevinde bulunan, 15'inin yurt dışında faaliyet göstererek suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiği değerlendirilen, 22'si ise yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheliye eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu.

KIRMIZI BÜLTENLE YAKALAMA KARARI

Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kırmızı bülten ile arama kararı çıkarıldı. Suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ise TMSF kayyum olarak atandı.

Ayrıca yine operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakıldı ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu.

15 MİLYON YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR VERİSİNE ULAŞILDI

Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bu operasyonla 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve bin 200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir." dedi.

Bakan Gürlek, suç örgütünün aylık yaklaşık 3 milyar dolar işlem hacmine ulaştığını da kaydetti.