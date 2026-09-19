Pazar günü plan yapanlar dikkat. FSM Köprüsü kapatılacak, 3 ilçede bu yollar kapalı
19.09.2026 16:44
Son Güncelleme: 19.09.2026 16:47
Kapalı yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
İstanbul'da düzenlenecek koşu ve bisiklet etkinliği nedeniyle yarın Fatih, Beyoğlu ve Beykoz'da bazı yollar kapalı olacak. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü de trafiğe kapatılacak.
İstanbul'da yarın 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Yarın koşu etkinliği nedeniyle yarın Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, koşu etkinliği nedeniyle saat 06.00'dan program bitimine kadar Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
FATİH'TE KAPALI YOLLAR
Bu kapsamda Fatih'te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak.
Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
BEYOĞLU'NDA KAPALI YOLLAR
Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak.
L’Étape Türkiye by Tour de France etkinliğinin yol güzergahı
BEYKOZ'DA DA YOLLAR KAPALI
Ayrıca yarın L’Étape Türkiye by Tour de France etkinliği düzenlenecek. Yarışların başlangıç ve bitiş noktası Beykoz Spor Ormanları olacak.
Bu nedenle Beykoz’da da bazı yollar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak.
Beykoz Spor Ormanları’ndan start verilen yarışlarda, Çavuşbaşı’ndan TEM’e çıkılacak ve FSM Köprüsü’nden Avrupa Yakasına geçilerek TEM Seyrantepe’den dönülerek tekrar FSM Köprüsü’nden Anadolu’ya geçip Kavacık Kavşağı’ndan Beykoz’a giriş yapılacak. Ardından Yeni Riva Yolu’nu takiben Riva-Paşamandıra- İshaklı-Polenezköy-Çengeldere-Çavuşbaşı hattı kullanılarak Beykoz Spor Ormanları’nda son bulacak.
Yarış güzergahında bulunan yollar 07.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak ve yarış durumuna göre kademeli olarak trafiğe açılacak.
Beykoz Belediyesi'nden yapılan duyuruya göre, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü yarın sabah saat 06.00'dan itibaren araç trafiğe kapalı olacak.
İŞTE KAPALI YOLLAR
TEM Çavuşbaşı – FSM Köprüsü – Seyrantepe
Kavacık Kavşağı ve Yeni Riva Yolu
Riva – Paşamandıra – İshaklı – Polonezköy
Çengeldere ve Çavuşbaşı bağlantıları