Pazar günü plan yapanlar dikkat. FSM Köprüsü kapatılacak, 3 ilçede bu yollar kapalı

BEYKOZ 'DA DA YOLLAR KAPALI

Ayrıca yarın L’Étape Türkiye by Tour de France etkinliği düzenlenecek. Yarışların başlangıç ve bitiş noktası Beykoz Spor Ormanları olacak.

Bu nedenle Beykoz’da da bazı yollar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak.

Beykoz Spor Ormanları’ndan start verilen yarışlarda, Çavuşbaşı’ndan TEM’e çıkılacak ve FSM Köprüsü’nden Avrupa Yakasına geçilerek TEM Seyrantepe’den dönülerek tekrar FSM Köprüsü’nden Anadolu’ya geçip Kavacık Kavşağı’ndan Beykoz’a giriş yapılacak. Ardından Yeni Riva Yolu’nu takiben Riva-Paşamandıra- İshaklı-Polenezköy-Çengeldere-Çavuşbaşı hattı kullanılarak Beykoz Spor Ormanları’nda son bulacak.

Yarış güzergahında bulunan yollar 07.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak ve yarış durumuna göre kademeli olarak trafiğe açılacak.

Beykoz Belediyesi'nden yapılan duyuruya göre, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü yarın sabah saat 06.00'dan itibaren araç trafiğe kapalı olacak.

İŞTE KAPALI YOLLAR

TEM Çavuşbaşı – FSM Köprüsü – Seyrantepe

Kavacık Kavşağı ve Yeni Riva Yolu

Riva – Paşamandıra – İshaklı – Polonezköy

Çengeldere ve Çavuşbaşı bağlantıları