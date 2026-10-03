Pazarda fenalaşan Veli Ağbaba taburcu edildi

Malatya 'da 26 Eylül günü gerçekleştirdiği pazar ziyaretinde fenalaşan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağababa, taburcu edildi.

Ağbaba'nın İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki tedavi süreci bir hafta sürdü.

Yeni Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Ağbaba'nın geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi sürecinin tamamlandığı belirtilerek, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı günler diliyoruz." ifadeleri kullandı.