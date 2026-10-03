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Pazarda fenalaşan Veli Ağbaba taburcu edildi

03.10.2026 10:22

Pazarda fenalaşan Veli Ağbaba taburcu edildi
Anadolu Ajansı

Veli Ağbaba, geçen hafta pazar ziyareti yaptığı sırada fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı.

AA
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Malatya'da pazar ziyareti sırasında fenalaşan Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Malatya'da 26 Eylül günü gerçekleştirdiği pazar ziyaretinde fenalaşan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağababa, taburcu edildi.

 

Ağbaba'nın İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki tedavi süreci bir hafta sürdü.

 

Yeni Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Ağbaba'nın geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi sürecinin tamamlandığı belirtilerek, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı günler diliyoruz." ifadeleri kullandı.

IHA

SEMT PAZARINDA FENALAŞMIŞTI

 

Malatya'da, 26 Eylül'de Mücelli Caddesi yakınlarında kurulan semt pazarını gezen Ağbaba fenalaşmış, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılmıştı. Ağbaba, tedbiren koroner yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı .

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