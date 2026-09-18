Pencereden düşerek hayatını kaybeden otizmli çocuğun ablası ile erkek arkadaşı tutuklandı
18.09.2026 11:51
Sivas’ta apartmanın 4’üncü katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki T.K.’nin ablası ile erkek arkadaşı tutuklandı.
Sivas’ta yaşadığı apartmanın 4’üncü katındaki pencereden düşen 12 yaşındaki T.K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili çocuğun ablası S.N.K. (14) ile ablasının erkek arkadaşı T.S. (17) tutuklandı.
Olay, önceki gün sabah saatlerinde Paşabey Mahallesi Kerimçavuş Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Otizmli T.K., 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan S.N.K. ile T.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
S.N.K.’nin ifadesinde kardeşini pencereden attığını söylediği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.