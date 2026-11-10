Pendik'te feci kaza: CHP İlçe Başkanı ağır yaralandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Tersane Köprüsü Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi.

İddiaya göre, Ekren'in kullandığı 34 RAB 718 plakalı otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol bakım levhasına, ardından iki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sıkışan Ekren için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Ekren, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kazada ağır yaralanan Ekren'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pendik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemize kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Ekren'in tedavisinin sağlık ekipleri tarafından titizlikle sürdürüldüğünü belirten Güner, sağlık durumuna ilişkin başka ayrıntı paylaşmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.