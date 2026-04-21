Pendik'te iş yerinde yangın çıktı
21.04.2026 10:35
Son Güncelleme: 21.04.2026 10:42
Pendik'te bir iş yerinde yangın çıktı.
Pendik Esenyalı Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Pendik'te ev tekstili üretimi yapılan atölyede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Esenyalı Mahallesi Uygar Sokak'ta bir plazanın giriş katında ev tekstili üretimi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.
Yangına müdahalesini sürdüren ekipler, yoğun dumanın binanın üst katlarına yayılması nedeniyle mahsur kalanları tahliye etmek için çalışma yapıyor.